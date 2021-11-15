ليبيا – التقى علي أبو سعدة مستشار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي حضره مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عبد الناصر الرويمي شهد بحث حادثة حقل البوري البحري الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز.

وتابع البيان إنه تم التطرق لملابسات حادثة سقوط جسر رابط بين الخزان العائم سلوق ونقطة الربط بالحقل وراح ضحيتها عدد من العمال من الجنسية التونسية فضلا عن تقرير الفريق الفني الذي زار الحقل بتكليف من الوزارة.

وتابع البيان إن اللقاء خلص لضرورة التشديد على إجراءات السلامة المهنية المتبعة في الحقل والحقول الأخرى والإجراءات المتبعة.