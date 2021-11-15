وبحسب ما نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية فإن الشاب حسام صراف، من أصل عراقي من ولاية فيكتوريا الأسترالية، قام بتطعيم شجرة بـ10 أنواع مختلفة من الفاكهة، إلا أن القائمين على موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أخبروه أنه لم يتم احتسابها جميعا على أنها أنواع مختلفة، مؤكدين نجاحه في إنتاج خمسة أنواع فقط”.

ولفتت إلى أن “الفاكهة التي نجح صراف في إنباتها على ذات الشجرة، تضمنت النيكتارين والدراق والخوخ والمشمش والكرز”.

إلى ذلك، اعتبر صراف إنجازه تعبيرا لمفهوم “التعايش السلمي”، موضحا أن “شجرته هي تجسيد لفكرة العيش معا رغم الاختلاف باحترام في مجتمع متعدد الثقافات”.

هذا ووصل حسام إلى أستراليا عام 2009 قادما من العراق. وخلال طفولته، كانت ألبستنة جزءا منتظما من حياته في المدرسة الثانوية، حيث تعلم الطلاب التطعيم الفردي بالتين.

منذ انتقاله إلى شيبارتون، أصبح حسام مسؤولا متعدد الثقافات في المدرسة العامة الرئيسية بالمدينة، وهو اندماج حديث لأربع مدارس ثانوية في المنطقة.