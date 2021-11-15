ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الضوء على قضية ترشح سيف الإسلام القذافي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله امتناعه عن التعليق بشأن هذا الترشح، مبينًا إن المحكمة لا تعلق على القضايا السياسية فيما توجد من الناحية القانونية مذكرة توقيف معلقة وهذا لم يتغير.

وأضاف التقرير إن سيف الإسلام القذافي تربطه صلات عميقة بالقبائل في جميع أنحاء ليبيا وهو أول مرشح رئاسي كبير يقدم ترشيحه لأعلى منصب في البلاد، مبينًا إن حملته الانتخابية قد تركز على فشل الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة.

وتابع التقرير إن هذه الأحزاب والجماعات فشلت في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار وتوحيد البلد الممزق منذ العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص