الرياض – أرتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنسبة 0.8 بالمئة، كأعلى مستوى منذ يونيو الماضي، حينما سجل 6.2 بالمئة.

وارتفع التضخم في السعودية خلال أكتوبر الماضي للشهر الـ22 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الخميس، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، والنقل 6.4 بالمئة.

واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب “كورونا.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابلُ سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

وتم اختيار السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.

الأناضول