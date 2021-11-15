ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الأحد مع عدد من الناشطات والحقوقيات الليبيات للنقاش حول القضايا التي تخص المرأة الليبية، وعن اخر تطورات الشأن السياسي.

الدبيبة أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أن دور المرأة بارز ومهم ومن الضروري أن تكون مشاركتهن فاعلة في المجال السياسي من خلال الانتخابات، وبالتقدم والمنافسة على المقاعد النيابية، لتمثلهن أكثر النساء قدرة وكفاءة، ليدعم هذا التمثيل بقية النساء.

وأشاد الحضور بتمكين رئيس الحكومة لعدد من النساء من تقلد مناصب عليا وسيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا، مطالبين بالمزيد من على مختلف المستويات والمجالات.

وفي سياق آخر عبر عدد من الحاضرات عن انزعاجهن من التمييز الذي تتعرض إليه النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، وكذلك أبناؤهن، وأعربن عن تشجيعهن لقرارات رئيس الحكومة لمعالجة هذا الامر.

كما أكدن على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة عودة المهجرين لمدنهم مع ضرورة جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طالهم.