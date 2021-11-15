ليبيا – أبرم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي عقود تشغيل عناصر طبية وطنية للعمل في مركزي غسيل الكلى بالشويرف ومرادة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه العناصر ستبدأ وفقا لهذه العقود المبرمة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الطبية لمرضى غسيل الكلى داخل المركزين.

وأضاف البيان إن هذا يأتي بعد أن قامت الوزارة بإنشاء المركزين لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين فيما أكد الزناتي دعم المستشفيات والمراكز الطبية التي تفتقر للعناصر بعدد من التخصصات عبر إبرام هذه العقود لرفع مستوى خدمات القطاع العام ودعما لتوطين العلاج بالداخل.