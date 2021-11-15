ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الديمقراطية في أبسط معانيها هي حكم الشعب بالشعب للشعب.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اتركوا الشعب يقرر ويختار من يحكمه بعيدًا عن شخصنة الأمور، لا وصاية على الشعب، أو أنكم فئة قليلة تمارسون ديكتاتورية في ثوب الحرص على مصلحة الشعب الطفل القاصر الذي لا يعرف مصلحته، انكم تهينون الشعب وتجرحون شعوره وتحرمونه من حق التعبير عن رأيه”.

وأردف: “رئيس حكومة تصريف الأعمال بما أنك لم تلتزم بتطبيق المادة رقم 12 من القانون رقم 3 لسنة 2021 وهذا يعني تعذر مشاركتك في الانتخابات القادمة وفق نص المادة المذكورة، فإن هذا يلقي على كاهلك مسؤولية لا تقل بحال من الأحوال عن مشاركتك في الانتخابات ألا وهي مسؤولية تأمينها وحمايتها وتسهيل أمور المتنافسين”.