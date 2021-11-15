القبض على فتاة مكسيكية لإتصالها بحبيبها 77 ألف مرة في أسبوع !

القبض على فتاة مكسيكية لإتصالها بحبيبها 77 ألف مرة في أسبوع !

الولايات المتحدة – ألقت الشرطة الأميركية القبض على فتاة مكسيكية تدعى ليندا مورفي، حيث سجّلت أعلى معدلات المطاردة في تاريخ الولايات المتحدة.

حيث قامت بالإتصال بحبيبها السابق 77,639 خلال أسبوع، بالإضافة إلى 229,41 رسالة نصية، و217 رسالة صوتية و1937 بريد إلكتروني، بجانب 647 خطاب بريدي في نفس الفترة.

ليندا مورفي، (28 عاماًَ)، لديها تاريخ السلوكيات المتعلقة بمرض الوسواس القهري، كانت إنفصلت عن حبيبها وليام رنس، بعد إرتباط لمدة ثلاثة أسابيع، حيث ظلت على إتصال به من خلال هاتفين المحمولان ورقم أرضي بالمنزل والعمل، بشكل متواصل لمدة 24 ساعة أسبوعياً.

ويعرف عن الفتاة تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، التي تساعدها على البقاء مستيقظة لمدة أسبوع، وسوف يتم تقييم الحالة النفسية للفتاة حتى يقرر قدرتها على المثول أمام المحكمة.

” وكالات”