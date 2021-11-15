ليبيا – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب أمس الأحد في العاصمة الاردنية عمان وجيه عويس وزير التعليم العالي الاردني.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتم الاتفاق على تنفيذ قراري الإيفاد الأول والمتعلق بالأورام الذي يضم 260 طالبًا، والثاني والمتعلق بجراحة القلب والذي يضم 210 طالبًا، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الدراسية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون من خلال منح كراسي للطلبة الليبيين في الجامعات الأردنية، وتمكين الطلاب من القبولات في الجامعات الأردنية التي تعتبر من المشاكل التي يواجهها الموفد في كل الساحات.