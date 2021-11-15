الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي كوسيط في المفاوضات

الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي كوسيط في المفاوضات

روسيا – أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي، كوسيط في المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، “يمكن لروسيا المساعدة في حل أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي كوسيط في المفاوضات”.

ولفت بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة تسيء تفسير أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال إن بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زعم أن أنشطة وتصرفات رئيس بيلاروس تهدف إلى صرف الانتباه عن تصرفات روسيا في أوكرانيا، هو”تفسير وتقييم خاطئ.. . البيان خاطئ من حيث الجوهر والأساس، ونحن لا نتفق معه”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه من الخطأ تماما إلقاء اللوم على رئيس بيلاروس بشأن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي على اتصال دائم ويتبادلان جميع المعلومات اللازمة.

وفيما يتعلق بتصريحات لوكاشينكو بإمكانية قطع إمداد الغاز الروسي المار بأراضي بيلاروس إلى أوروبا، أعرب بيسكوف عن أمله في ألا يحدث ذلك، لكنه ذكّر بسيادة جمهورية بيلاروس، قائلا: “اسمحوا لي أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين بأن بيلاروس دولة ذات سيادة، وأن هذه الممارسة نظريا ممكنة، وأن وقف تدفق الغاز إلى أوروبا سيلحق ضررا بالطاقة في أوروبا”، منوها “بالتزام ووفاء روسيا بالتزاماتها تجاه مستهلكي الغاز في أوروبا”.

من جانب آخر علق بيسكوف على التساؤلات والافتراضات حول إمكانية تقليص نقل الغاز عبر بيلاروس بعد إطلاق خط السيل الشمالي- 2، قائلا:”إن إطلاق خط أنابيب نورد ستريم 2 (السيل الشمالي- 2) لا يعني انخفاضا في نقل الغاز إلى أوروبا عبر بيلاروس.. لا تعني تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نقل الغاز عبر بيلاروس أن موسكو ستقلص الإمدادات عبر هذا البلد بعد إطلاق نورد ستريم 2″.

المصدر: تاس، نوفوستي