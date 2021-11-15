روسيا – كشف سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة “روستيخ” الروسية عن سعر طائرة رجال الأعمال الفاخرة من طراز “أوروس”، والتي تم عرضها في معرض دبي للطيران 2021.

وقال المسؤول الروسي، خلال مشاركته في المعرض، إن سعر طائرة رجال الأعمال “أوروس” يتراوح بين 39 و50 مليون دولار، ويعتمد السعر على مواصفات الطائرة.

وأكد أن الطائرة تتمتع بسعر منافس، وقال إن طائرة رجال الأعمال “أوروس” أرخص إذا ما قورنت بطائرة “بوينغ” من هذا النوع، والتي يبلغ سعرها نحو 60 – 65 مليون دولار.

وأعرب تشيميزوف عن ثقته بأن الطائرة الروسية الفاخرة هذه ستجذب الاهتمام، وقال إنها فريدة من نوعها وتتمتع بمستوى عال من الراحة والأمان ويصل مداها إلى 7 آلاف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي