ليبيا – تابع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقائه وزيرة العدل بحكومة الوحدة المستشارة حليمة البوسيفي أمس الأحد، الترتيبات المتخذة لعقد المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية، المزمع عقده خلال الأسابيع القادمة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة العدل، وبمشاركة خبراء دوليين.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عددًا من الملفات المتعلقة بوضع السجون والسجناء وحقوقهم، وتأكيده على الاستمرار في حلحلة هذا الملف، والنظر في قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالإفراج ولم تنفذ.

بدوره، أشاد اللافي بالخطوة التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بالإفراج على عدد من السجناء مؤخرًا، والتي لاقت استحسان وقبول المواطنين، لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، حجر أساس استقرار ليبيا، وتأكيده على استمرار المجلس الرئاسي العمل على نجاحه، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.