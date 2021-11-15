وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “الحكومة العراقية اغلنت في عام 2020 عن برامج إصلاحي شامل للاقتصاد العراقي وبشكل رسمي عن الورقة الإصلاحية والتي عرفت بالورقة البيضاء باشرت وزارة المالية وبأشراف الوزير علي عبد الامير علاوي بتنفيذ برامجها التي تعتبر طريق شامل لمعالجة التحديات الخطير التي تواجه الاقتصاد العراقي”.

وتابعت: “حيث أطلقت وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي في 1 تشرين الأول من العام الحالي بيع سندات مالية عرفت بسندات البناء في الأسواق المالية والتي عدت من الخطوات المهمة والفعالة في رفع وتنمية الاقتصاد العراقي”.

واضافت الوزارة انه “في خلال هذه الفترة الوجيزة والتي لم تتجاوز شهر ونصف حققت هذه الخطوة نجاح كبير في السوق المالي العراقي، جاء ذلك من خلال الطلب الكبير من قبل المواطنين والمصارف على تلك السندات ونفاذ التخصيص المالي المرصود لها والتي بلغت تريليون دينار عراقي”.

واشارت الى ان “هذة السندات ستعمل على توسع دور الدولة في اقتصاد حر ومتنوع والاسهام في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى، حيث ان الوزارة ماضية بتنفيذ برامج الإصلاح المالي ضمن مبنيات الورقة البيضاء لغرض معالجة العجز المالي في الموازنة العامة بالإضافة الى رسم مسار صحيح للاقتصاد والموازنة العامة يضمن من خلاله الاستدامة ليتخذ العراق قراره باتجاه الاقتصاد الصحيح”.

وذكرت وزارة المالية، “كافة الجمهور لثقتهم العالية ودعمهم لقرارات الوزارة التي تصب في ادامة عجلة الاقتصاد وتؤكد الوزارة انها مستمرة بعملها بإصدارها الثاني لسندات البناء في القريب العاجل وستكون متاحة امام كافة المواطنين”.