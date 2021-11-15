ليبيا – كشف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن خطوات جادة يجري اتخاذها للتوصل إلى حل وسط بشأن انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل.

المنفي شدد خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء رويترز تابعتها صحيفة المرصد على ضرورة التفاؤل بشأن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر بموافقة الليبيين، مؤكدًا السعي بجدية للتوصل لتوافق لإجرائها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف المنفي إن المجلس الرئاسي يحاول قدر الإمكان إنهاء العملية الانتخابية بطريقة ديمقراطية وشفافة ومقبولة لجميع الليبيين في موعدها مع ضرورة تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة، مضيفًا بالقول:” لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي إذا استوفى شروط قوانين الانتخابات”.

ونبه المنفي لأهمية أن لا يكون هناك خلافات على المرشحين الذين يستوفون متطلبات قوانين الانتخابات بمجرد الاتفاق عليها.