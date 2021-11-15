ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن غلق مقار بعض مكاتب المفوضية وخلق الفوضى على يد بعض المليشيات، يعد أمرًا يدعو للقلق، يتطلب وقفة جادة تجاه الوجود المليشياوي في غرب ليبيا ومدى تأثير تلك المليشيات على سير العملية الانتخابية فيما بعد.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين، طالب المجتمع الدولي بمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحركات المليشيات تجاه مراكز الانتخابات، مؤكدًا أن دخول سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر غمار الانتخابات يعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، وفي إطار إرساء مفاهيم الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وعدم الإقصاء والتهميش، وخطوة أولى نحو إجراء مصالحة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن تصرف المليشيات بهذا الشكل خير دليل على خطر وجودها، مؤكدًا أن الظروف أصبحت ملحة لإيجاد آلية حل وجمع سلاح هذه المليشيات ومراقبتها، ومعاقبتها.