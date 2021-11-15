العراق – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، امس عن تسيير أول رحلة عودة للعراقيين من بيلاروس في 18 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام، إن “العراق سيسير رحلة للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري”.

وأكد أن الحكومة العراقية مع العودة الطوعية للمهاجرين.

وأضاف: “اتخذنا حزمة من القرارات بحسب تطورات ملف المهاجرين، وهناك تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة بهذا الشأن”.

وأشار إلى أن “الملف اتخذ طابعا سياسيا، وهناك عمليات منح غير قانوني لسمات الدخول إلى بيلاروس، كما أن المجموعات الهشة من المهاجرين العراقيين وقعت فريسة لشبكات التهريب”.

المصدر: RT