البرتغال – فجر منتخب صربيا مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاعه بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، من نظيره البرتغالي بفوزه عليه بعقر داره (2-1) في اللقاء الذي جمعهما امس الأحد.

وافتتح البرتغالي ريناتو سانتشيز التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. ورد الصربيون الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين، الأول سجله لاعب خط الوسط دوشان تاديتش بحلول الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم اقتنص زميله المهاجم ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز الثاني “العالمي” لبلاده في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب “النور” في العاصمة لشبونة، بحضور رئيس البلاد وجمهور غفير في المدرجات.

وحسم منتخب صربيا صدارة المجموعة الأولى لصالحه برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره البرتغالي، ليحجز مقعدا له في مونديال “قطر 2022″، بينما سيخوض الأخير الملحق الأوروبي المكمل.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر شتاء 2022:

1- صربيا 20 نقطة

2- البرتغال 17 نقطة

3- لوكسمبورغ 9 نقاط

4- إيرلندا 6 نقاط

5- أذربيجان نقطة واحدة

المصدر: RT