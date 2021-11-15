ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الارهابية والموالي بشدة لتركيا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

السباعي وفي مشنور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد قال: “إن خروج سيف القذافي في هذا الوقت، وهو مرشح الروس، سيربك الأمريكان والأوروبيبن، وخبر الجنايات هذا أظنه صناعة أمريكية أوروبية” على حد زعمه .

واختتم ادعاءاته بالقول : “ربما نسمع قريبًا إلغاء الانتخابات أو تعديل قوانينها، اللعبة بين الكبار يصعب فهمها على وجه الدقة، ولكنها قراءات”.