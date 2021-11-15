ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري إنه بعد ترشح سيف الإسلام القذافي بات من المتوقع أن ينتهج الإخوان سياسات جديدة ومنها اللجوء للعنف.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين رأى أن ترشح سيف الإسلام أفقد تنظيم الإخوان، توازنه بالفعل وكان مفاجأة لهم، رغم توقعها، لكنهم لم يستطيعوا منعه أو الحيلولة دون ذلك.

وفيما يتعلق بغلق مقار مفوضية الانتخابات،توقع يسري أن تشهد المرحلة القادمة تصرفات أكثر حدة من قبل تنظيم الإخوان، مطالبًا الجهات الأمنية بالمنطقة الغربية والحكومة الوقوف أمام مثل هذه التصرفات.

كما طالب الجهات الدولية الموقعة على بيان مؤتمر باريس، بمعاقبة المعرقلين، مشيرًا إلى أن خطوة كهذه متوقعة، إذا لم يعدل تنظيم الإخوان عن مثل هذه التصرفات.