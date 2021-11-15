ليبيا- أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية في حكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم سير عملية تأمين العملية والمراكز الانتخابية بشكل جيد.

قعيم أوضح في تصريحات صحفية خص بها صحيفة المرصد إن هذه العملية تتم في مناطق المسؤولية عبر تسيير دوريات ثابتة ومتحركة أمام جل المراكز في ظل التنسيق المستمر مع مفوضية الانتخابات لتأمين نقل تجهيزاتها كل ما طلبت ذلك.

وتابع قعيم قائلا:” وضعنا خطة لتأمين المراكز بعناصر إضافية في حال حدوث ازدحام متوقع الأسبوع القادم لقرب انتهاء توزيع بطاقات الناخبين وإجراءات صارمة جدا سنتخذها بحق أي عنصر أو مدير أمن يثبت تقاعسه أو تلقيه توجيهات حكومية مخالفة لتأمين الانتخابات بكل مراحلها.

وأضاف قعيم بالقول:” لا علاقة لنا كداخلية بمن يترشح من عدمه كل ما نعرفه هو ضرورة تأمين هذا الاستحقاق الوطني في 24 ديسمبر والضرب بيد من نار على كل من يفكر المساس بأي مركز أو موظف بالمفوضية.