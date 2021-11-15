بغداد – أكد مدير شركة “لوك أويل” النفطية الروسية فاغيت اليكبيروف، امس إن شركته تقدمت بطلب إلى لوزارة النفط العراقية لمنحها تمديداً بخمس سنوات، لإتمام استكشافات نفطية في الرقعة “10” جنوبي البلاد.

كانت “لوك أويل” النفطية الروسية، بدأت عملية الاستكشافات في الرقعة الاستكشافية العاشرة عام 2016، ومن المقرر أن تنتهي بحلول ديسمبر/كانون أول 2021.

وأضاف اليكبيروف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن “الشركة تقدمت إلى وزارة النفط بطلب النظر بتمديد فترة الاستكشاف لمدة خمس سنوات إضافية، في الرقعة العاشرة، لاستكشاف تراكيب جديدة”.

وزاد: “نحن فخورون بما توصل إليه العاملون في الإنجاز الأخير من اكتشاف احتياطات جديدة في حقل أريدو النفطي بمحافظة ذي قار (جنوب)، وهو الاكتشاف الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة”.

وحقل أريدو من الحقول المكتشفة عام 2016 ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة التي أحيلت عام 2012 إلى ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية بنسبة 60 بالمئة، وأنبكس اليابانية بنسبة 40 بالمئة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول