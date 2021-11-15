السودان – تعهد مجلس السيادة الانتقالي السوداني بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، و”بتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد”.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” بأن “مجلس السيادة الانتقالي عقد اجتماعه اليوم بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، والذي رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة”.

وأضافت أن “أعضاء المجلس تعهدوا بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة”.

المصدر: “سونا”