ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم دغيس إن التوقعات بظهور بؤر وبائية جديدة جاءت بناء على الزيادة الملحوظة في الأرقام في بعض المناطق.

دغيس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم بنوا توقعاتهم بخصوص موجة الوباء القادمة أيضًا على البيانات والأرقام المرتفعة المسجلة في دول أخرى مثل روسيا وألمانيا.

وحث عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين على أخذ اللقاح باعتباره الوسيلة الآمنة والفعّالة لمجابهة الوباء، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.