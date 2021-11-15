ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 124 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.2بالمائة، من أصل 4580 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1884 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 318816 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 41114 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5307 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1605435، والمطعمين بالجرعة الثانية 544445.