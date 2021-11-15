مصدر حكومي أردني: لا رسوم على أي مواطن يعود من سوريا خلال 10 أيام من تاريخ مغادرته

مصدر حكومي أردني: لا رسوم على أي مواطن يعود من سوريا خلال 10 أيام من تاريخ مغادرته

الأردن – أكد مصدر حكومي بالأردن إن أي أردني يعود من سوريا خلال 10 أيام من تاريخ مغادرته ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، لا يترتب عليه دفع أي مبالغ مالية.

وبين المصدر في تصريح لقناة “المملكة” المحلية أن تلك القرارات مرتبطة بالوضع الوبائي في سوريا.

وأوضح المصدر أن، “معبر جابر يجري التعامل معه بذات البروتوكول المعمول به في المعابر البرية الأخرى ولا صحة لما يجري تداوله عن استيفاء مبالغ مالية مقابل التسجيل على المنصة الخاصة بالعائدين للأردن”.

وبدأ، في سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر- نصيب).

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قد أشار في وقت سابق إلى أن إعادة فتح مركز جابر الحدودي الأردني مع سوريا، سيكون “وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين”.

المصدر: قناة “المملكة”