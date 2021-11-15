ليبيا – أكد رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، أن المفوضية تتسلم أوراق ترشح أي مواطن ليبي سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طالما انطبقت عليه شروط الترشح الواردة في قوانين الانتخابات، التي أصدرها البرلمان ، وتعمل المفوضية على تفعيلها.

القصبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين أشار إلى أن المرشح للانتخابات الليبية يخضع للكشف الطبي أمام لجنة طبية معتمدة من مفوضية الانتخابات، موضحًا أن لدى المفوضية قواعد عامة تنفذها، وهي تفعيل القوانين التي يصدر مجلس النواب.

ولفت إلى أن عملية الطعن على أي مرشح متاحة لأي شخص، سواء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك بعد نشر قوائم المرشحين بواسطة المفوضية.

وبين القصبي أن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا مبدأ لا حياد عنه، وكل أبناء الشعب سواء أمام المفوضية، كي لا تفقد حياديتها واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها.