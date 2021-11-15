اليمن – أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن 75 بالمئة من أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية المزمن.

‏وقالت المنظمة الأممية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “16.2 مليون يمني (من إجمالي 30 مليون نسمة) يعانون انعدام الأمن الغذائي”.

وأوضحت أن “ثلاثة من كل أربعة أطفال يمنيين (75 بالمئة) يعانون من سوء التغذية المزمن”.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعرب مجلس الأمن الدولي، في بيان، عن قلقه الشديد إزاء “الحالة الإنسانية المتردية في اليمن، بما فيها الجوع وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق”.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول