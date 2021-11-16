“أدنوك” الإماراتية: لا يمكن للعالم التخلي فجأة وببساطة عن المواد الهيدروكربونية

“أدنوك” الإماراتية: لا يمكن للعالم التخلي فجأة وببساطة عن المواد الهيدروكربونية

أبوظبي – أكد سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” امس إنه لا يمكن للعالم أن “ينفصل فجأة ببساطة” عن المواد الهيدروكربونية.

وأضاف أن صناعة النفط والغاز تحتاج لاستثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتلبية الطلب المتوقع.

وجاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، الذي افتتح في العاصمى الإماراتية اليوم الاثنين في أعقاب محادثات المناخ التي رعتها الأمم المتحدة في غلاسكو وانتهت باتفاق استهدف للمرة الأولى أنواع الوقود الأحفوري باعتبارها المحرك الأساسي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الجابر إن مؤتمر المناخ “كوب26” كان ناجحا، مكررا دعوته إلى نهج عملي لمكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي.

وأضاف أنه لتحقيق انتقال ناجح إلى نظام جديد للطاقة لا يمكن الانفصال المفاجئ ببساطة عن نظام الطاقة الحالي.

وقبل ذلك قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن النقص الحالي في النفط ليس مفاجئا، إذ أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ارتفع إلى مستوى الذروة.

وأضاف أن مصدري النفط لا يرغبون في أن يشهد نمو الاقتصاد العالمي ركودا، وأن تحفيز الاستثمار في صناعة النفط مهم.

وقال المزروعي في تصريحات على هامش المؤتمر إن الطاقة الإنتاجية الحالية للإمارات من النفط تزيد عن أربعة ملايين برميل يوميا لكن الدولة الخليجية ترغب في زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

المصدر: رويترز