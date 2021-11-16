فيينا – هبطت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات امس نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب على الذهب الأسود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج “برنت” بنسبة 0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش. فيما هبط خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.7 في المئة ايضا إلى 80.21 دولارا للبرميل.

وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.

وقال محللون إن “البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية”.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي اقتربت فيه أسعار النفط الخام عند أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.

المصدر: رويترز