الكويت – فوض أمير الكويت الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بإصدار المراسيم الأميرية.

وأعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مرسوم أميري بالاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

وأمس الاثنين، أصدر أمير ​الكويت أمرا يقضي بالاستعانة بولي العهد في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من قبوله استقالة رئيس مجلس الوزراء، الذي أعيد تعيينه في منصبه في كانون الثاني 2020، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية، والوزراء، موضحا أنهم سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر: RT