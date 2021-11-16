إنجلترا تتأهل إلى مونديال 2022 بعد اكتساحها سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة

إنجلترا تتأهل إلى مونديال 2022 بعد اكتساحها سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة

إنجلترا – تأهلت إنجلترا إلى كأس العالم بكرة القدم ” 2022″ بعد فوزها الساحق على سان مارينو بنتيجة 10-0 ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

وتناوب على تسجيل أهداف “الأسود الثلاثة” كل من هاري كين أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في الدقائق 27 و32 و39 و42 وهاري ماغواير (د.6) ولاعب سان مارينو فيليبو فابري بالخطأ في مرماه (د.15) وإيميل سميث روي (د.58) وتيرون منغس (د.69) وتامي أبراهام (د.78) وبوكايو ساكا (د.80).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة التاسعة لينضم إلى ركب المتأهلين عن “القارة العجوز” إلى مونديال قطر، حيث سبقه في التأهل منتخبات الدنمارك وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وإسبانيا.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي عن المجموعة التاسعة، المنتخب البولندي الذي حافظ على مركزه الثاني برصيد 20 نقطة رغم خسارته بنتيجة 2-1 أمام نظيره الهنغاري.

الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة التاسعة:

1- إنجلترا 26 نقطة.

2- بولندا 20 نقطة.

3- ألبانيا 18 نقطة.

4- هنغاريا 17 نقطة.

5- أندورا 6 نقاط.

6- سان مارينو من دون نقاط.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل “القارة العجوز” في مونديال قطر.

المصدر: RT