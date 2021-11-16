صربيا – بدأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا بأفضل طريقة مسعاه للقبه الأول منذ 2015 في بطولة الأساتذة الختامية لكرة المضرب التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

وتمكن دجوكوفيتش من حسم المباراة الأولى في المجموعة الخضراء لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة ونصف.

وبعدما احتكر اللقب طيلة أربعة أعوام متتالية من 2012 حتى 2015 ليضيف هذه الألقاب إلى تتويجه عام 2008، بدا محتما أن يتمكن دجوكوفيتش من الوصول إلى الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة الختامية والمسجل باسم السويسري روجر فيدرر برصيد 6 ألقاب.

ولكن دجوكوفيتش البالغ 34 عاما عجز عن تجديد الموعد مع اللقب منذ 2015 حين تغلب في النهائي على فيدرر بالذات، رغم وصوله الى المباراة النهائية في مناسبتين عامي 2016 و2018 حين خسر أمام البريطاني أندي موراي والألماني ألكسندر زفيريف تواليا.

وصفق الجمهور طويلا للنجم الصربي عقب الفوز، بعدما خاطب الحاضرين في تورينو باللغة الإيطالية، قائلا “إنه شعور رائع أن أعود إلى هنا، إيطاليا… شكرا على كل مساندتكم طيلة هذه الأعوام. إيطاليا بمثابة موطني الثاني”.

وتطرق دجوكوفيتش إلى تحطيمه رقم فيدرر بتربعه على عرش تصنيف المحترفين لموسم سابع تواليا، قائلا بعد تسلمه الكأس المخصص للمصنف أول لتصنيف اللاعبين المحترفين في نهاية العام، إنه “من أصعب الأمور في رياضتنا هو أن تنهي العام في المركز الأول. عليك أن تلعب بشكل جيد جدا، بشكل ثابت مع الكثير من النجاح على كافة أنواع الملاعب. أنا فخور جدا”.

وسيحاول النجم الصربي الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب، ما سيجعله أكبر بطلا في تاريخ البطولة من ناحية العمر، وثاني لاعب يتوج باللقب وهو في العقد الثالث من عمره بعد فيدرر الذي أحرزه عام 2011 حين كان في الثلاثين من عمره.

وبعد 12 عاما في لندن، انتقلت البطولة الختامية إلى تورينو بعقد يمتد حتى 2025.

المصدر: أ ف ب