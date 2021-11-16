ليبيا – تباحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي مع مسؤولي الصحة ببلديتي وادي البوانيس، وأوباري، حول دعم الخدمات الصحية للمواطنين.

المجتمعون ناقشوا بحسل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عددًا من البنود، على رأسها استكمال صيانة المراكز الصحية، واستجلاب عناصر طبية وافدة عن طريق لجنة الاستجلاب العليا، للعمل بالمؤسسات الصحية في مناطق (سمنو، تمنهنت، الزيغن)، إلى جانب تحسين إمدادات الأكسجين للمؤسسات الصحية، عبر توفير مصانع أكسجين طبي.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية البوانيس عبد القادر الكيلاني، وعميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة، وعضو المجلس البلدي البوانيس، ورئيس لجنة الصحة بالبلدية فوزية الرشيد، وعضو مجلس النواب عن أوباري فاطمة الصويعي.

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