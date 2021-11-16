العراق – أعلنت السلطات العراقية امس مقتل إرهابيين اثنين جراء عملية أمنية خاضها العسكريون في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وجاء في بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني الحكومية أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة (وهي وحدة بالقوات المساحة العراقية) من قتل إرهابيين اثنين في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك”.

وأشار البيان إلى أن أحد الإرهابيين “تم محاصرته وقتله بعد إطلاق النار عليه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه”.

كما ذكرت الخلية في بيان منفصل أن القوات الأمنية التابعة لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت “من خلال الأفواج الأول والثاني والثالث في اللواء 45 من العثور على وكرين للإرهابيين بداخلهما مواد عسكرية واعتدة ومواد أخرى، حيث تم ضبط هذه المواد وتدمير الوكرين بالكامل، دون حادث يذكر”.

المصدر: صفحة خلية الإعلام الأمني العراقي على “فيسبوك”