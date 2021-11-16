ليبيا – نشر رئيس وزراء تونس الأسبق يوسف الشاهد مقالة بمجلة “نيوز ويك” الأميركية عن تطورات أوضاع ليبيا والعلاقات التي تربطها بتونس.

المقالة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد استعرضت مجمل العلاقات الثنائية وما يمثله استقرار ليبيا لكافة دول المنطقة وفيما يلي نصها:

لقد مر عقد من الزمان منذ أن هز الربيع العربي أحد أكبر مظاهر الإحباط الجماهيري الأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ففي العقد الذي تلا ذلك لم يكن الطريق إلى الأمام دائما مباشرا أو واضحا ولقد كان لي شرف قيادة تونس كرئيس للوزراء لأكثر من 3 سنوات.

لقد كان وقتا صعبا ولكنه شهد إنجازات تتعلق بجهودي للمساعدة ببناء ديمقراطية مستدامة في تونس وأعلم أن الجيران الموثوق بهم ضروريون وكنت قلقا بشكل خاص بشأن ليبيا جارتنا وأعرف حينها وأشعر الآن بقوة أكبر أن استقرارها وازدهارها مهم للشعب الليبي والمنطقة.

بعد ثورة 2011 ولفترة طويلة استخدمت ليبيا كأداة لزعزعة الاستقرار وأرض خصبة للأيديولوجيين الراديكاليين الذين يدفعون بالانقسام والعنف والإرهاب وتم قطع طرق التجارة التي كانت تفيد كلا بلدينا في الأساس وللأسف تم إحباط أو سحق تطلعات تقرير المصير الديمقراطي في ليبيا.

وهذا ضد رغبات الشعب ما أدى لدوامة من اليأس وانعدام الثقة واللامبالاة واليوم لا يمكن إلا لليبيا المستقرة والمزدهرة والديمقراطية أن تساعد في مواجهة هذا الاتجاه من اليأس وتبث الأمل بدلا من ذلك فالمستقبل الجديد في متناول اليد في ليبيا بعد محادثات رعتها الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر إجراء انتخابات ديمقراطية في الـ24 من ديسمبر المقبل ويجب أن تستمر هذه الانتخابات وأن تنجح ولهذا أعتقد أن هناك حاجة ملحة للتركيز على المصالحة الوطنية الليبية والسعي إلى التوافق داخل الطبقة السياسية الليبية قبل الانتخابات.

سيساعد هذا على تجنب الطعن في الانتخابات أو عدم الاعتراف بها فالهدف النهائي هو إنشاء ديمقراطية حقيقية في ليبيا وليس ديمقراطية بالاسم فقط لا تقدم شيئا وهو جزء من الجمود الدستوري إذ تحتاج الديمقراطية إلى المحتوى من أجل البقاء والتطور.

وبصفتي رئيسا للحكومة عملت بجد لتسهيل التنقل بين البلدين واعتاد ملايين الأشخاص على عبور الحدود وازدهرت التجارة بين تونس وليبيا وفي الوقت الحاضر وبعد تفشي وباء كورونا بدأت الحدود مع جيران ليبيا بما في ذلك تونس في إعادة الفتح.

وعلاوة على ذلك بدأ التعاون الإقليمي من جديد وفي الآونة الأخيرة عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 اجتماعا في مصر لبعثة الأمم المتحدة وممثلي الجيران الليبيين بما في ذلك السودان وتشاد والنيجر لمناقشة عملية إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

هذا مهم ومن الواضح أن ليبيا والمنطقة يركزان على خلق ظروف تفضل السلام والاستقرار لأن ليبيا الديمقراطية ستفيد جميع جيرانها وأولئك الذين يشاركون حدودها عبر البحر الأبيض المتوسط إذ يوفر قربها من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان فرصة لإعادة ضبط اتجاهات الهجرة.

مع التركيز على المعاملة القانونية والآمنة والأخلاقية ومعالجة المهاجرين ولن يكون هناك ما يكفي من الموارد والإرادة السياسية لمواجهة هذه اللحظة إلا من خلال ليبيا مستقرة ومزدهرة ولن تحمي ليبيا المستقرة حقوق المهاجرين فحسب.

بل ستساعد أيضا في تقليل المستوى المرتفع للهجرة من شمال إفريقيا حيث أصبحت ليبيا مكانا مرغوبا بشكل متزايد للعيش والعمل وليس هناك من ينكر أن تغير المناخ يقع على عاتقنا ، والقيود من الظواهر الجوية المتطرفة آخذة في الازدياد.

ليبيا في وضع فريد حيث يمكننا الاستفادة من الأشكال القديمة لإنتاج الطاقة مع الاستثمار بكثافة في أشكال إنتاج ما هو متجدد منها مع إمكانات لا تصدق لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتستعد ليبيا لأن تكون شريكا مهما في مجال الطاقة لأوروبا.

خاصة وأنه يتعين عليها التعامل مع مورد غير جدير بالثقة بشكل متزايد إلى شرق الاتحاد الأوروبي وتتمتع ليبيا بالقدرات اللازمة لتلبية كل من الاحتياجات قصيرة الأجل مع تطوير الأشكال المستقبلية لإنتاج الطاقة ولكن لا يمكن فتح ذلك إلا من خلال إعادة التوحيد الديمقراطي لليبيا.

من دون جمهورية ديمقراطية فإن المساءلة أمر غير مرجح وستستمر المحركات الاقتصادية الليبية في خدمة أقلية فقط ولا يمكن المغالاة في الرسالة التي سترسلها ليبيا الديمقراطية إلى الشعوب المضطهدة في العالم فهذا من شأنه رفع من لا صوت لهم.

وتمكين الناس وإظهار بديل للعنف وخلق البيئة لنزع التطرف عن الأفراد وإلهام الآخرين في جميع أنحاء المنطقة لبناء دولتهم الديمقراطية من خلال إطلاق العنان لتطلعات الشعب التي ستبني ليبيا وفي الوقت المناسب المنطقة عصرا جديدا من الازدهار والمشاركة.

وتوفر ليبيا المستقرة دعامة ضد النفوذ الأجنبي بالمنطقة وترى بعض البلدان أن سياستها الخارجية تخدم بشكل أفضل من خلال الإبقاء على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفة ومنقسمة ويمكن تأثرها بسهولة لكن هذه الظروف ليست مفيدة لأي جهة فاعلة أخرى حسنة النية بالمنطقة.

إن بناء المرونة الإقليمية ضروري بشكل حيوي لمنع هذه التأثيرات من النمو وكما قلت عندما كنت رئيسا للوزراء عندما تزدهر الديمقراطية في ليبيا وكذلك الاستقرار والشفافية والمساءلة في جميع أنحاء المنطقة مع اقتصاد مستقر وقطاع خاص قوي.

ستكون ليبيا قادرة على المشاركة على قدم المساواة مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة مثل تونس وأن تكون قدوة للآخرين في المنطقة وتبني الأمل في المستقبل لأن ليبيا المستقرة ستكون لديها القدرة ليس فقط على الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن تعزيزها وبناء الازدهار.

وأن تكون محركا للتنمية الإيجابية في جميع أنحاء المنطقة في المستقبل ولهذا السبب فإن استقرار ليبيا لا يقتصر عليها فقط.

ترجمة المرصد – خاص