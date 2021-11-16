ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن حكومة تصريف الأعمال تنشئ عددًا من البلديات في كل مناطق ليبيا بصورة غير مدروسة بعيدة عن المعايير المتعارف عليها.

الشيباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه في نفس الوقت تتجاهل مطالب أهل تاورغاء بضم المجلسين البلدي والمحلي ليكونا المجلس البلدي التسييري تاورغاء إلى حين انتخاب البلديات، وهذا يقع في إطار مهامها بتوحيد مؤسسات الحكومتين السابقتين.

وتابع: “يبدو أن على تاورغاء أن تنتظر حتى اختفاء الحكومة التسييرية من المشهد قريبًا وقدوم حكومة حقيقية ترسي قواعد العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة”.