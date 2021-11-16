ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن الانتخابات الليبية المقررة في شهر ديسمبر المقبل كانت محور المحادثات التي جمعته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته لمقر الجامعة اليوم الإثنين.

الكوني وفي تصريحات على هامش اللقاء نقلها موقع “بوابة الأهرام” المصري عن ترشح سيف الإسلام القذافي، قال الكوني إن المفوضية ستنظر في مسوغات الترشيح الخاصة به، مشددا على حقه في خوض الانتخابات كونه مواطن تتوافر فيه الشروط.

وأضاف الكوني أنه بحث التنسيق مع الجامعة العربية لحشد الدول العربية للعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة، موضحا أنه تناول كذلك كافة القضايا الاخرى ودور الدول العربية في دعم ليبيا في المرحلة المقبلة.

وعن الاستعدادات للانتخابات الليبية المقبلة، قال الكوني إن هناك محاولات للتواصل مع كافة الأطراف للتوصل الى اتفاقات فيما يتعلق بكافة القضايا الخلافية، موضحا أنه من الصعب الوصول إلى إجماع حول قوانين الانتخابات، حال كافة الدول الأخرى.

الكوني شدد على أهمية دور الجامعة العربية في قضية المرتزقة، موضحا أنها يمكنها التفاوض مع دولهم لارجاعهم.