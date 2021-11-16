الليلة.. مواجهات قوية للمنتخبات العربية في تصفيات آسيا

الليلة.. مواجهات قوية للمنتخبات العربية في تصفيات آسيا

سويسرا – تنتظر المنتخبات العربية الآسيوية، اليوم الثلاثاء، 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، يحل منتخب الإمارات ضيفا على لبنان، فيما يلعب منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية، ويحل منتخب إيران، المتصدر، ضيفا ثقيلا على نظيره السوري على استاد الملك عبد الله الثاني في الأردن.

لبنان- الإمارات (الساعة 3 ظهرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

العراق – كوريا الجنوبية (الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

سوريا – إيران (الساعة 7 مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع المنتخب الإماراتى في المركز الخامس برصيد 3 نقاط فقط.

ويحتل منتخب العراق المركز الأربع في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل منتخب سوريا الترتيب بنقطتين جمعهما من أصل 5 مباريات.

أما في المجموعة الثانية فيحل المنتخب السعودي ضيفا ثقيلا على فيتنام، ويستضيف المنتخب العماني نظيره الياباني، كما يستضيف منتخب الصين نظيره الأسترالي في نفس المجموعة.

فيتنام – السعودية (الساعة 3 ظهرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

الصين – أستراليا (الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

عمان – اليابان (الساعة 7 مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

ويسعى المنتخب السعودي مواصلة نتائجه الجيدة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة فقط ويحتل صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن منتخب اليابان، صاحب المركز الثالث بـ9 نقاط.

ويحتل منتخب أستراليا وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر: “وكالات”