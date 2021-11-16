ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن سيف الإسلام مواطن ليبي، ومن حق أي مواطن ليبي الترشح في الانتخابات طالما أن القانون يسمح بذلك.

المرعاش أشار في تصريح عبر برنامج حصة مغاربية وفقًا لقناة “الغد” إلى أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المخول لها تحديد الشخصيات المؤهلة؛ لأن تترشح في الانتخابات، خاصة في ظل الجدل القانوني القائم.

وقال: إن سيف الإسلام حتى الآن لم يظهر في العلن. مشيرًا إلى أن الجيش الوطني هو من قام بتأمين وصول سيف الإسلام للتقدم بأوراق ترشحه، وهذه نقطة تحسب للجيش في عدم قطع الفرصة على أي مرشح ليبي لخوص السباق الانتخابي.