ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المستشار عقيلة صالح سيقدم خلال اليومين القادمين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

المريمي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن صالح سيقدم أوراق ترشحه لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي.

وتابع المريمي أن عقيلة صالح عقد اجتماعات مع المكونات الاجتماعية والسياسية بالمنطقة الشرقية بحث معهم، مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في مواعيدها.

وبحسب المريمي، فإن عقيلة صالح سيترشح للانتخابات استجابة لطلب المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الممتدة من الأبرق وحتى امساعد والجغبوب.