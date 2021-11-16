المغرب – بعث الملك المغربي محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك المغربي في البرقية عن “الاعتزاز الدائم بالأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا”، مؤكدا “حرص المملكة المغربية الثابت على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في جهوده الحثيثة لنيل حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما عبر الملك عن “أطيب التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب الفلسطيني بتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والحرية والاستقلال”.

المصدر: “هسبريس”