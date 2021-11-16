ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن عبد الحميد الدبيبة ومن خلفه يعتقدون أنهم بالخطابات الرافضة للقوانين الصادرة عن مجلس النواب ووصفها بالمعيبة قادرون على عرقلة أو تأجيل الانتخابات، من خلال إشعال فتيل حرب جديدة تستفيد منها حكومة الدبيبة.

امغيب لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه كما حدث لحكومة السراج خدمة لتركيا طبعًا من حيث إتاحة فرص جديدة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات ونهب الكثير من الأموال، “لكنهم نسوا أو تناسوا أن ظروف تلك المرحلة قد تغيرت تمامًا”، بحسب قوله.

وأضاف: “لم يستمعوا إليه أصلًا والدليل أنهم لم يعلقوا أو حتى يردوا على ما طلبه منهم، في باريس لم يستطع إقناعهم وهو يجلس معهم على طاولة واحدة، فكيف يتوقع أن يستجيبوا له من خلال كلمة في جمع من الشباب أغلبهم طلبة من كلية الشرطة الذين أجبروا على الحضور والهتاف؟ الدبيبة يعرف أنه لا أحد يستطيع اللعب مع الكبار خاصةً عندما يتفقون، لكنه مجبر على تنفيذ ما يصله من أوامر تركية وأفكار ومشورات خالد المشري ومستشاريه العبثية”.

كما تابع: “إذًا تحمل نتيجة الارتهان للأجنبي والاستماع للأغبياء سيد الدبيبة وأنتظر العقوبة إن استمرت محاولاتك في عرقلة الانتخابات فمن حضروا في باريس يعرفون عنا وعنك كل شيء وليسوا بحاجة للاستماع إلى هذا الهراء”.