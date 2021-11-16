ليبيا – ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن التيجاني أمس الإثنين مع مدير إدارة التخطيط الأمني ورئيس لجنة إعداد الخطة الأمنية لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية العميد جمال صفر آخر المستجدات حول الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية وفق الخطة الأمنية الموضوعة في هذا الشأن.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى مناقشة سير العمل بالغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات والغرف الفرعية، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه سير العمل بما يحقق أفضل النتائج في إنجاح سير العملية الانتخابية.

واستمع التيجاني إلى شروح وافية حول سير العمل والتجهيزات والاستعدادات الجارية في تأمين مراكز الاقتراع من خلال التعاون والتنسيق بين كافة مكونات وزارة الداخلية المعنية بالخطة الأمنية.

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