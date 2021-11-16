بوتين يشير في اتصال مع ماكرون إلى المعاملة القاسية مع المهاجرين من قبل بولندا

بوتين يشير في اتصال مع ماكرون إلى المعاملة القاسية مع المهاجرين من قبل بولندا

روسيا – بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع بولندا، مشيرا إلى المعاملة القاسية بحقهم من قبل الطرف البولندي.

وذكر الكرملين أن بوتين وماكرون أجريا امس الاثنين اتصالا هاتفيا مطولا حيث تطرقا إلى الأوضاع على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن “الرئيس الروسي لفت الانتباه إلى المعاملة القاسية تجاه المهاجرين من قبل الحرس الحدودي البولندي”.

وأطلع بوتين ماكرون على الاتصالات التي أجراها مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أزمة المهاجرين، مشددا على “جدوى مناقشة القضايا العالقة مباشرة بين قيادة دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروس”.

وسبق أن ذكر قصر الإليزيه أن ماكرون وبوتين، اتفقا خلال اتصالهما على “خفض التصعيد” في أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت ساعة و45 دقيقة.

المصدر: RT