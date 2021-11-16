ليبيا- حملت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص المبعوث الأممي يان كوبيتش ومساعده ريزدون زينينغا مسؤولية ما يحدث في ليبيا.

بوقعيقيص أوضحت في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد أن ما يحدث في ليبيا من خلط للأوراق بسبب هذين المسؤولين الأمميين تسبب في إهدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية الموضوعة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي.

وتابعت بوقعيقيص: “حدث هذا عندما امتنعا في جلسة جنيف الختامية عن طرح النقاط الـ4 الخلافية للتصويت إكرامًا لزمرة من المعرقلين المعروفين، وسواء كان ذلك عن جهل أو عن قصد فنحن نحصد نتائج قصورهما، ووجودهما من وجهة نظري في بعثة الأمم المتحدة لم يعد مجديًا ولا مرحبًا به”.