ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي: “عن أي انتخابات تتحدثون؟ لا شك أن التسامح الذي أظهره البعض في قبول القوانين المعيبة لم يكن في مخيلتهم أن يُقبل سيف القذافي والنظام السابق على هذه الخطوة الغبية في مسار انتقالي”.

العرادي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كان يفترض أن أقصى ما ينبغي استهدافه هو المشاركة في الحكم والمطالبة بالعدالة؛ لهم وضدهم، وطي صفحات الماضي، لكنهم قرروا القفز على رأس السلطة”.

وأشار إلى أنه الآن حصحص الحق؛ لذلك يجب رفض القوانين المعيبة التي تقصي المدني وتسمح للعسكري بالترشح، وتقصي الذي لا سوابق له وتسمح بترشح المرتكب لجرائم حرب والمحكوم عليه بالإعدام والمطلوب للجنائية الدولية والمطلوب للمدعي العسكري بتهم جلب مرتزقة الفاغنر ومتهم بالمشاركة في “العدوان على طرابلس”، بحسب قوله.

وطالب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن ينظف حكومته من الشوائب.