جونسون: لا نريد تقويض روسيا وهي دولة عظيمة مكنت دماؤها من الانتصار على النازية

جونسون: لا نريد تقويض روسيا وهي دولة عظيمة مكنت دماؤها من الانتصار على النازية

إنجلترا – أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة لا تريد تقويض روسيا، واصفا إياها بالدولة العظيمة”، ومشيرا إلى أن “الدماء الروسية هي التي مكنت من الانتصار على النازية”.

وصرح جونسون، خلال فعالية امس في مكتب عمدة لندن: “عندما نقلو عنا أننا نؤيد سيادة ووحدة أوكرانيا فهذا لا يعني أننا نريد اتباع موقف عدواني تجاه روسيا أو أننا نريد تطويقها بصورة استراتيجية أو تقويض هذه البلاد العظيمة، بل يعني أن لدينا التزام بالديمقراطية والحرية التي نتقاسمها في الأراضي الشاسعة للقارة الأوروبية”.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على “ضرورة عدم نسيان أن الدماء الروسية هي التي مكنت من الانتصار على النازية”.

وسبق أن نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن المملكة المتحدة مستعدة لنقل 600 عسكري من القوات الخاصة إلى أوكرانيا بسبب مخاوفها من “التدخل الروسي المجهز”.

المصدر: وكالات