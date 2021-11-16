الصين – ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ، أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن، أن بكين سيتعين عليها اتخاذ “إجراءات حاسمة” إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان “الخط الأحمر”.

ودعا الرئيس الصيني نظيره الأمريكي إلى حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة، وعدم السماح للعلاقات بين البلدين بالخروج عن السيطرة.

وفي السياق نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أخبر نظيره الصيني بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة “صين واحدة” المتعلقة بتايوان.

وقال إن بايدن أكد لنظيره الصيني أن الإدارة الأمريكية لا تدعم استقلال تايوان، كما أن واشنطن لا تسعى لتغيير نظام الصين ولا تنوي الدخول في صراع معها.

المصدر: نوفوستي + رويترز