بلجيكا – نظمت كاتدرائية مدينة تورنيه البلجيكية عرض أزياء كهنوتية منتقاة في إطار جهد للترويج للأزياء الدينية التي تقول إنها الأكثر ثراء من بين الملابس البلجيكية.

وعرضت الكاتدرائية نحو 30 ملبسا من بينها أزياء مطرزة بخيوط من الذهب والفضة.

وحسب المؤرخ ميشال-أموند جاك، هذه هي المرة الأولى منذ نصف قرن التي تعرض فيها الكاتدرائية ملابس بها للجمهور.

وقال رودي أوبسوميه رئيس جمعية أصدقاء كاتدرائية تورنيه إن الملابس تُحفظ عادة في غرف الكاتدرائية بعيدا عن أعين الناس.

وخلال العرض قدم العارضون القطع التي بينت تطور الملابس الكهنوتية من القرن السابع عشر إلى القرن الحادي والعشرين لجمهور بلغ عدده نحو مئة. والملابس التي ترجع إلى القرن الخامس عشر والمخزنة في الكاتدرائية غير متماسكة لدرجة أنه لا يمكن عرضها.

المصدر: “رويترز”