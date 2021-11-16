ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن ترشح سيف الإسلام نتيجة طبيعية لتدخل ما يسمى المجتمع الدولي في ليبيا، والذي أسقط الدولة الليبية بعد أحداث فبراير 2011، ثم دعا الليبيين إلى الحوار من الصخيرات إلى تونس لجنيف.

عقيل وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الأحد أضاف: “وبالتالي فإن ما حصل أن المصالحة الوطنية في ليبيا تحققت ومن الطبيعي أن يشارك الجميع في الاستحقاق الانتخابي”.

وتابع حديثه: “مسألة حظوظ سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية تحددها إرادة الشعب“.

ورأى أن المجتمع الدولي وإن نجح في توحيد الفاعلين السياسيين الليبيين، فإنه لم يوحد الشعب الليبي الذي بقي ممزقًا له أهواء وميول مختلفة.

واعتبر أن حظوظ كل طرف تتوقف على مدى قدرة كل مترشح على إعطاء الشعب ما يريده وعلى برنامجه ورؤيته وأولوياته ومشروعة.